Fußball

17:23 Uhr

TSV Landsberg will den 3C-Sportpark zur Festung machen

Für die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg steht das nächste Heimspiel an: Am Samstag ist ab 14 Uhr der Regionalliga-Absteiger TSV Rain im 3C-Sportpark zu Gast. Bislang sind die Landsberger zu Hause ungeschlagen, und das soll so bleiben. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Plus Der TSV Landsberg erwartet am Samstag in der Fußball-Bayernliga den TSV Rain. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit zwei Ex-Landsbergern. Ein Spieler hat Landsberg verlassen.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Zu Hause hat der TSV Landsberg noch keinen Punkt abgegeben – und das soll so bleiben. „Der Landsberger 3C-Sportpark soll zur Festung werden“, sagt Mike Hutterer, Spielertrainer des Fußball-Bayernligisten. Das soll auch der TSV Rain zu spüren bekommen, der am Samstag ab 14 Uhr zu Gast ist.

Zwei Akteure des TSV Rain werden den Weg ins Stadion nicht ins Navi eingeben müssen: Matej Rados stand in der vergangenen Saison noch bei den Landsbergern in der Abwehr und Jürgen Meissner. Der ehemalige Sportliche Leiter des TSV Landsberg landete nach einem kurzen Abstecher in Donaustauf nun beim TSV Rain. Auch wenn der Abgang von Jürgen Meissner nicht ganz geräuschlos vor sich gegangen war, Mike Hutterer glaubt nicht, dass die Partie dadurch zusätzliche Brisanz erhalten wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen