08:34 Uhr

TSV Landsberg will in der Bayernliga weiter für Spannung sorgen

Plus Der TSV Landsberg hat den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga noch nicht abgeschrieben. Am Sonntag muss das Bayernliga-Team dazu in Garching gewinnen.

Von Margit Messelhäuser

Kommt der TSV Landsberg noch in Schlagdistanz zum 2. Tabellenplatz der Fußball-Bayernliga? Das ist, aus Landsberger Sicht, das beherrschende Thema in der Schlussphase der Saison. Nur wenn die Konkurrenz patzt und die Landsberger gewinnen, ist die Chance noch da – und TSV-Spielertrainer Mike Hutterer ist zuversichtlich. Auch wenn mit dem VfR Garching diesmal erneut ein unangenehmer Gegner wartet.

Die Landsberger bestreiten diesmal die letzte Partie des Spieltags: Während alle Mannschaften am Freitag und Samstag im Einsatz sind, treten die TSVler erst am Sonntag (Beginn 15 Uhr) in Garching an. „Das kann natürlich ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein“, sagt Mike Hutterer im Gespräch mit unserer Redaktion. Vorausgesetzt, die Teams auf Platz zwei bis vier leisten sich einen Ausrutscher, kann das natürlich für zusätzliche Motivation sorgen. „Auf der anderen Seite versucht man dann alles und hält sich nicht mehr an die Vorgaben“, so der Landsberger Spielertrainer.

