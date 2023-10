Fußball

17:41 Uhr

TSV Landsberg will seinen Vorsprung in der Fußball-Bayernliga ausbauen

Die Landsberger Torjäger Steffen Krautschneider (links) und Nico Karger sind am Samstag in Pipinsried gefragt, wenn der TSV dort das nächste Bayernliga-Spitzenspiel bestreitet. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Plus In der Fußball-Bayernliga steht beim TSV Landsberg das nächste Spitzenspiel an. Am Samstag geht es für den Tabellenführer zum Regionalliga-Absteiger FC Pipinsried.

Von Margit Messelhäuser

Nach dem ersten Unentschieden für den TSV Landsberg in der laufenden Saison der Fußball-Bayernliga sollen am Samstag wieder drei Punkte her. Ab 16 Uhr ist das Team der beiden Spielertrainer Hutterer/ Mölders, von denen aber vermutlich nur einer in der Startelf steht, beim Regionalliga-Absteiger Pipinsried zu Gast.

Einen Punkt gewonnen oder zwei verloren, beim 1:1 gegen Heimstetten? „Es fühlt sich eher nach zwei verlorenen Punkten an“, sagt Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer. Allein aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Sieg verdient gewesen. „Das Positive aber ist, dass wir nach dem Rückstand nicht verloren haben, sonst wären wir vielleicht in so einen kleinen Strudel geraten.“ Es wäre nämlich die zweite Niederlage in Folge gewesen, doch dazu ist es ja nicht gekommen. „Dieses Unentschieden war auf jeden Fall auch für den Kopf extrem wichtig“, blickt Hutterer auf die weiteren Aufgaben.

