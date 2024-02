Fußball

TSV Landsberg will wieder an die Spitze der Bayernliga

Plus Mit einem Nachholspiel in Kottern startet der TSV Landsberg in den zweiten Teil der Fußball-Bayernliga. Mit einem Sieg wäre Landsberg wieder Tabellenführer.

Von Margit Messelhäuser

Ausgerechnet eine Niederlage beim Schlusslicht Kirchheimer SC hatte dafür gesorgt, dass der TSV Landsberg als Tabellenzweiter der Fußball-Bayernliga überwintern musste. Schon vor dem offiziellen Startschuss der Frühjahrsrunde können die Landsberger aber wieder die Tabellenspitzen erobern: Ein Punkt in Kottern würde genügen, um Spitzenreiter Schwaben Augsburg zu verdrängen, doch damit wollen sich die Landsberger nicht zufriedengeben.

Sehr zufrieden ist Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer mit der Vorbereitung. "Es waren immer sehr viele Spieler im Training und die fünf Wochen sind eigentlich schnell vorübergegangen", so Hutterer. Abgesehen vom letzten Testspiel, das die Landsberger mit 1:3 gegen den Landesligisten Feldmoching verloren hatten, war der Spielertrainer auch mit den Partien sehr zufrieden. "Aber das war vielleicht der Schuss vor den Bug, den wir gebraucht haben."

