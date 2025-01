TSV Landsberg zeigt beim Testspiel in Illertissen eine gute erste Hälfte

Der erste Winter-Neuzugang des TSV Landsberg ist schon wieder weg: Verteidiger Semir Gracic (24), der gerade erst von Landesligist SC Oberweikertshofen zur Mannschaft von Trainer Alex Schmidt gestoßen war, hat den Fußball-Bayernligisten nach gerade mal drei Wochen und zwei 45-Minuten-Testspieleinsätzen (gegen die U19-Teams von 1860 und Augsburg) wieder verlassen. Der Grund: Gracic, der in München wohnt und arbeitet, ist der Aufwand mit den Fahrten nach Landsberg und vier Trainingseinheiten pro Woche zu groß. Schmidt: „Eine Alternative in der Abwehr weniger, aber er hätte es ohnehin schwer gegen meine etablierten Abwehrspieler gehabt.“ Beim 1:3 am Mittwoch in Illertissen war Gracic schon nicht mehr dabei.

Beim Regionalligisten war Schmidt vor allem mit der ersten Halbzeit seines Teams sehr zufrieden, den Führungstreffer hatte - wieder einmal - Furkan Kircicek, diesmal vom Elfmeterpunkt aus, erzielt. „Eigentlich hätten wir noch nachlegen müssen“, so Schmidt, stattdessen kassierten die Landsberger kurz vor der Pause den Ausgleich. In der Halbzeit wechselte Schmidt, der allerdings auf einige kranke und beruflich verhinderte Spieler verzichten musste, danach hatte Illertissen klar die Oberhand und gewann 3:1. „Es war aber ein sehr gutes Testspiel“, war Schmidt dennoch zufrieden.

Azur Velagic vertritt den erkrankten Kapitän Holdenrieder

Semir Gracic ist bei den Landsbergern der zweite Abgang, auch Dennis Polat (20) hat um Freigabe gebeten und erhalten. Der Mittelfeldmann, der im Sommer vom VfR Garching kam, hatte es auf 15 (Kurz)-Einsätze gebracht. Die Abwehrspieler Raul Gheghes (20) und Noel Simonek (18) haben den TSV bereits Ende 2024 verlassen und laufen künftig für den VfL Kaufering in der Landesliga auf. In Illertissen gab’s übrigens auch eine teaminterne „Beförderung“: Innenverteidiger Azur Velagic (33) trug in Vertretung des kranken Maxi Holdenrieder erstmals die Spielführer-Binde.