Fußball

17:54 Uhr

TSV Schondorf verpasst in der Fußball-A-Klasse knapp die Aufstiegsrunde

Plus In der Fußball-A-Klasse 1 kämpfen Scheuring und Schondorf am letzten Spieltag noch um einen Platz in der Aufstiegsrunde. Scheuring lässt gegen Türkenfeld II nichts mehr anbrennen.

Artikel anhören Shape

Ohne Niederlage beendet der SV Erpfting die Herbstrunde in der Fußball-A-Klasse: Bei der zweiten Mannschaft des VfL Denklingen setzte sich das Team von Trainer Sebastian Weller mit 3:1 durch. Insgesamt war der Sieg für die Gäste auch verdient, da diese die Partie über weite Strecken beherrschten. Nach der 2:0-Führung musste Erpfting zwar etwas unglücklich den Anschlusstreffer hinnehmen, doch davon ließ sich der SVE nicht aus dem Konzept bringen. Insgesamt hätte der Sieg für das Team, das in die Aufstiegsrunde einzieht, durchaus höher ausfallen können.

Marcel Schrötter kann nicht nur extrem schnell Motorrad fahren: Der Gesamtdritte der Supersport-Weltmeisterschaft kann auch Fußball spielen. Im letzten Spiel der Herbstrunde stand Schrötter im Kader von Issing II, kam nach der Pause auch zum Einsatz – und konnte sich mit seinem Team über einen 4:2-Erfolg gegen Stoffen/Lengenfeld freuen. Zur Pause führte Issing 2:1, kassierte aber nach der Pause durch einen haltbaren Freistoß den Ausgleich. Die Partie war nun ausgeglichen, doch Issing war im Abschluss erfolgreicher und geht mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen