TSV-Trainer Schmidt: Müssen aufpassen, nicht mehr unten reinzurutschen

Der TSV Landsberg gegen den FC Memmingen (Samstag, 14 Uhr, 3C-Sportpark) – das ist ein Derby, das eigentlich ein Bayernliga-Spitzenspiel hätte werden sollen. Doch seit dem 1. März, dem Tag des 2:0-Siegs gegen Unterhaching II, bei dem sich Top-Torjäger Furkan Kircicek schwer verletzte (Kreuzbandriss), ist am Lech nichts mehr, wie es noch im Herbst war. Die Truppe von Trainer Alex Schmidt, im November das formstärkste Team der Bayernliga (eine Wertung, in die die letzten fünf Spiele einfließen), ist in dieser Tabelle auf den 16. und damit vorletzten Platz und in der „echten“ Tabelle auf Rang 10 zurückgefallen. Während sich der Regionalliga-Absteiger aus Oberschwaben nach dem 1:0 gegen Kottern als Dritter, punktgleich mit dem SV Erlbach, wieder berechtigte Hoffnungen auf den direkten Wiederaufstieg machen darf.

