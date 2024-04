Fußball

vor 18 Min.

Unterdießen macht es zum Schluss noch mal spannend

Plus In der Abstiegsrunde der Kreisliga und Kreisklasse gibt es für einige Fußballteams eine Enttäuschung. Auch Dießen und Igling sind nicht zufrieden.

Um den Klassenerhalt in der Kreisliga und Kreisklasse kämpfen insgesamt acht Landkreisteams.

Kreisliga Eine heftige Niederlage kassierte der MTV Dießen gegen Waldram: Mit 0:4 musste sich das Team von Spielertrainer Philipp Ropers geschlagen geben. Zunächst war es ein Spiel auf Augenhöhe, bis Waldram, das nun auch die Gruppe E anführt, mit einem Doppelschlag vor der Pause in Führung ging. In der zweiten Halbzeit hatte sich das Team vom Ammersee viel vorgenommen, bereits nach gut zehn Minuten gab es aber die nächste kalte Dusche und mit dem 3:0 sorgte Waldram bereits für eine Vorentscheidung. Das 4:0, zehn Minuten vor Schluss, spielte dann auch keine Rolle mehr und so muss der MTV Dießen am Ende eine bittere Niederlage in Waldram hinnehmen.

