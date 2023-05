Fußball

22.05.2023

Utting erkämpft sich Endspiel um Klassenerhalt gegen Penzing

Der TSV Utting (schwarz) kämpft am letzten Spieltag gegen Penzing (weiß)um die weitere Zugehörigkeit zur Kreisliga.

Plus Abstiegsrunde Kreisliga/Kreisklasse: Utting bekommt nach Sieg gegen Unterdießen sein Endspiel. Eching lässt wichtige Punkte liegen. Igling dreht das Spiel.

Utting hatte gegen Unterdießen kein leichtes Spiel, kann aber nach dem Erfolg weiter auf den Klassenerhalt in der Kreisliga hoffen. Um den muss auch Penzing bangen. In der Partie des FCP entschied der Schiedsrichter dreimal auf Elfmeter. Besser, aber nicht gut genug lief es für Schondorf. Für Kinsau geht die Saison definitiv in die Verlängerung.

Hart umkämpft war die Partie zwischen Eichenau und Penzing. Gleich drei Strafstöße gab es insgesamt im Spiel. „Unseren Elfmeter haben wir leider verschossen. Eichenau hat beide Elfmeter rein gemacht“, so FCP-Trainer Josef Scheiblegger. „Wir waren einfach 60 Minuten lang nicht präsent und haben deswegen wohl auch verdient verloren“, lautet Scheib-leggers Fazit im Anschluss. Penzing musste sich den Gastgebern letztlich deswegen mit 2:3 geschlagen geben.

