VfL Denklingen fährt mit Rumpfkader nach Wolfratshausen

Plus Markus Ansorges Team fährt mit Verletzungssorgen nach Wolfratshausen. Wie der VfL Denklingen im Bezirksligaspiel bestehen will.

Der VfL Denklingen ist in der Bezirksliga Oberbayern Süd tabellarisch im Soll, auch wenn die Kicker von Trainer Markus Ansorge vergangene Saison knapp den Aufstieg verpassten. Der Coach ordnet Platz 8 mit zwölf Punkten aus acht Partien im Gespräch mit unserer Redaktion wie folgt ein: „Wir wissen, wo wir herkommen. Wir sind ein kleiner Dorfverein und für uns ist jedes Spiel in dieser Liga ein Geschenk.“