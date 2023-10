Fußball

VfL Denklingen sichert sich drei wichtige Punkte in der Bezirksliga

Plus In der Fußball-Bezirksliga setzt sich der VfL Denklingen gegen Wacker München durch. Am Sonntag ist Jahn Landsberg in Neuhadern gefragt.

Von Margit Messelhäuser

Der VfL Denklingen hat in der Fußball-Bezirksliga dem Druck standgehalten: Mit 2:0 sicherte sich das Team von Trainer Markus Ansorge drei wichtige Punkte – dabei spielte auch das Wetter eine Rolle. Die FT Jahn Landsberg ist am Sonntag, ab 14 Uhr, beim FC Neuhadern zu Gast.

Das Heimspiel gegen Wacker München, das mit nur zwei Punkten weniger angereist war, begann mit einem Schreck für den VfL Denklingen. Kaum war der Ball im Spiel, hatte Wacker nach einem Stellungsfehler der Heimelf die erste Großchance. „Manuel Seifert hat super gerettet“, schildert VfL-Trainer Markus Ansorge die Situation. Der Denklinger Keeper, der unter der Woche krankheitsbedingt fehlte, war doch rechtzeitig wieder fit geworden.

