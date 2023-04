Fußball

VfL-Fußballer können in der Landesliga befreit aufspielen

Plus Der Aufsteiger in die Fußball-Landesliga hat die magische Punktgrenze überschritten. Das will der VfL Kaufering im Spitzenspiel nutzen.

Es war ein Zittersieg für die Kauferinger Fußballer, dann war aber das 2:1 gegen Mering perfekt. Und nun sollte der Aufsteiger in die Landesliga den Klassenerhalt geschafft haben. Die neue Sicherheit will man am Samstag, beim Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Ehekirchen nutzen. Beginn ist um 16 Uhr. Eigentlich hätte man nach dem Abpfiff mit Jubelstürmen rechnen müssen, doch war es nicht. „Selbst in der Kabine waren die Spieler erst mal gedrückt, weil sie so schlecht gespielt haben“, verriet VfL-Trainer Ben Enthart. Doch nach einiger Zeit wurde dann doch gefeiert – durch den Sieg hat man nun 40 Punkte und „damit sollte der Klassenerhalt wirklich geschafft sein“, so Enthart. Wie reagieren die Kauferinger Spieler auf die neue Situation? Auch er ist jetzt gespannt, wie die Spieler auf die nun gewonnene Sicherheit reagieren werden. „Eigentlich müsste jetzt eine Leichtigkeit herrschen“, würde er sich wünschen. „Aber es kann natürlich auch sein, dass man ein bisschen nachlässig wird.“ Letzteres dürfen sich die Kauferinger aber vor allem am Samstag nicht erlauben, denn zu Gast ist der Tabellenzweite aus Ehekirchen. „Es wird ein richtiges Spitzenspiel“, freut sich Enthart, schließlich steht er mit seinem Team auf Platz drei. Enthart ist aber zuversichtlich, denn „im Training hat sich die Leichtigkeit gezeigt“. Und so, wie er seine Spieler kennt, würden diese auch nicht nachlassen. Trainer Enthart steht fast der komplette Kader zur Verfügung Verzichten muss er aller Voraussicht nach auf Fabian Schwabbauer und Vinzent Vetter, ansonsten sollte der Kader komplett sein. Auch wenn er dazu neige, eine Mannschaft, die gewonnen hat, nicht zu verändern, könnte es in der Aufstellung Überraschungen geben. „Einige Spieler, die zuletzt weniger dran waren, haben sich im Training empfohlen.“

