Der VfL Kaufering lauert auf die Fehler des Gegners

Am Samstag spielt der VfL Kaufering ab 16 Uhr erstmals in der neuen Saison vor eigenen Fans. Gegner in der Fußball-Landesliga ist die Reserve des FC Memmingen. Für Jahreskartenbesitzer gibt es ein besonderes Angebot an diesem Spieltag.

