VfL Kaufering: Die Abschiedstour von Trainer Enthart beginnt

Mit einem Nachholspiel starten die Kauferinger Fußballer in den zweiten Teil der Landesliga-Saison. Am Samstag, ab 14 Uhr, hat der Aufsteiger den TSV Jetzendorf zu Gast. Für VfL-Trainer Ben Enthart geht damit eine, wie er sagt, besondere Winterpause zu Ende.