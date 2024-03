Fußball

Der VfL Kaufering erwartet den nächsten starken Gegner in der Landesliga

Plus Der VfL Kaufering empfängt am Samstag Ehekirchen. Spielertrainer Sebastian Bonfert sieht dennoch die Chance, gegen den Tabellenvierten Ehekirchen zu punkten.

Von Christian Mühlhause

Am vergangenen Spieltag gelang den Fußballern des VfL Kaufering in der Landesliga mit dem Sieg gegen Kempten eine Überraschung. Mit Ehekirchen wartet nun der nächste starke Gegner. Trainer Sebastian Bonfert sieht im Heimspiel am Samstag ab 14 Uhr gegen die Mannschaft aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen dennoch Chancen, etwas Zählbares mitzunehmen. Hinter dem Einsatz steht aber bei mehreren Mannschaftsmitgliedern ein Fragezeichen.

„Wenn wir so geschlossen auftreten wie gegen Kempten, ist durchaus etwas drin.“ Ehekirchen schätzt Bonfert noch etwas stärker ein als Kempten. Die Mannschaft verpasste vergangenes Jahr in der Relegation den Aufstieg in die Bayernliga und steht aktuell mit 38 Punkten auf Rang vier der Tabelle. Kaufering rangiert mit 29 Punkten auf Platz 13.

