VfL Kaufering erwartet den Spitzenreiter der Fußball-Landesliga

Plus Der Fußball-Landesligist VfL Kaufering hat am Freitag Sonthofen zu Gast. Noch ist der Spielabbruch gegen Gilching ein Gesprächsthema.

Von Margit Messelhäuser

Wieder steht ein Freitagsspiel an für die Landesliga-Fußballer des VfL Kaufering. „Ich hoffe, diesmal gibt es kein Gewitter“, sagt Trainer Ben Enthart und spielt damit auf den Abbruch zuletzt gegen Gilching an. Doch diesmal scheint eher Dauerregen die Partie gegen Spitzenreiter Sonthofen zu trüben. Aber vielleicht beginnt zum Anstoß um 18.30 Uhr ja auch eine Regenpause.

Was die beim Stand von 4:2 abgebrochene Partie gegen Gilching betrifft, gibt es noch keine Entscheidung vom Sportgericht, so Enthart. „Es gibt noch einen Nachholtermin am 23. Mai, also vor dem letzten Spieltag.“ Das sei für ihn zwar ungewöhnlich, aber „so ist immer was los“, so Enthart. Und ob dieser Termin noch genutzt werden muss, sei fraglich. „Wer weiß, was Gilching macht, wenn es die Punkte für den Klassenerhalt hat.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

