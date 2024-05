Fußball

21.05.2024

VfL Kaufering gelingt mit starker Leistung direkter Klassenerhalt

In der Landesliga-Partie erzielte Niklas Neuhaus beim TSV Bobingen gleich drei Treffer und hatte damit maßgeblichen Anteil daran, dass seine Mannschaft den direkten Klassenerhalt noch schaffte. Foto: Elmar Knöchel

Plus Kaufering gewinnt in der Fußball-Landesliga bei Bobingen und vermeidet die Relegation. Das Team profitiert von einem anderen Ergebnis. Unglücklicher Start in die Partie.

Von , Elmar Knöchel Christian Mühlhause , Elmar Knöchel

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag in der Fußball-Landesliga war klar: Kaufering musste sein Auswärtsspiel beim Tabellenletzten TSV Bobingen, was eindrucksvoll gelang, und war zudem darauf angewiesen, dass die Partie zwischen Illertissen II und Karlsfeld nicht Remis endet. Spielertrainer Sebastian Bonfert lobte danach sein Team, das auch von der geltenden Abstiegsregel profitierte.

Im Freistaat gibt es fünf Landesligen. Die Teams auf Platz 14. müssen eigentlich in die Relegation. Der Bayerische Fußballverband hat aber festgelegt, dass den beiden besten Teams dies erspart bleibt. Dazu zählt Kaufering, das die Saison mit 44 Punkten beendete. „Wir haben die ganze Zeit daran geglaubt, dass wir genug Qualität im Kader haben, um es zu schaffen“, sagte er nach dem 5:1-Erfolg, der noch höher hätte ausfallen können. Niklas Neuhaus steuerte gleich drei Treffer für Kaufering bei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen