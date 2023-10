VfL Kaufering hat in der Landesliga das Pech des Kellerkinds

Plus Der VfL Kaufering startet gut in die Landesliga-Partie gegen Olching. Zwei Elfmeter bringen die Fußballer dann aus dem Konzept.

Das zweite Jahr ist für einen Aufsteiger immer das schwerste – dies muss der VfL Kaufering aktuell erfahren. In der Fußball-Landesliga kommt der VfL einfach nicht auf die Beine. Gegen Olching gab es zu Hause eine 0:2-Niederlage. Bitter für die Kauferinger: Beide Treffer erzielten die Gäste vom Elfmeterpunkt.

Und das, so Kauferings Trainer Michael Grasse, waren auch fast alle Chancen der Olchinger. „Unser Keeper Michael Wölfl musste ansonsten nur einen Ball aus dem Spiel heraus halten.“ Zudem war der erste Strafstoß in der 39. Minute zweifelhaft – der zweite, nur vier Minuten später aber gerechtfertigt.