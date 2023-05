Fußball

06:04 Uhr

Fußballer des VfL Kaufering sind im Wiederholungsspiel gefordert

Plus Die Fußballer des VfL Kaufering müssen noch einmal gegen Gilching in der Landesliga Südwest antreten. Wie Trainer Benjamin Enthart auf die Partie blickt.

Von Christian Mühlhause

Auf das Ligaspiel, dass VfL-Trainer Benjamin Enthart und seine Mannschaft am heutigen Mittwoch bestreiten müssen, hätten die Kauferinger gerne verzichtet. Es handelt sich um ein Wiederholungsspiel gegen Gilching. Wie berichtet, musste die Partie in der 86. Minute wegen eines Unwetters unterbrochen werden und der Schiedsrichter pfiff es beim Stand von 4:2 für Kaufering nicht wieder an. Aus Sicht von Enthart ist es dennoch eine besondere Partie.

Das hat nichts mit deren Stellenwert zu tun, sondern mit den Umständen. „Die Gilchinger haben damals auch gesagt, dass sie gerne auf eine Wiederholung verzichten würden. Zudem haben beide Teams den Klassenerhalt sicher. Es wird die Frage sein, ob die Luft bei beiden Mannschaften raus ist oder sie aufgrund der Konstellation befreit aufspielen.“ Auf jeden Fall habe die Partie den Charakter eines Freundschaftsspiels.

