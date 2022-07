VfL Kaufering jubelt über Premierensieg in der Landesliga

Plus Die Fußballer des VfL Kaufering gewinnen das erste Spiel der Vereinsgeschichte in der Landesliga. Die Partie gegen Kempten ist ein offener Schlagabtausch. Ein Leistungsträger verletzt sich.

Besser hätte es für den Aufsteiger VfL Kaufering kaum laufen können im ersten Landesligaspiel der Vereinsgeschichte. Das Team setzte sich gegen Kempten in einem intensiven Spiel gleichwertiger Mannschaften am Ende durch. Ein Kauferinger Leistungsträger musste aber verletzungsbedingt relativ früh ausgewechselt werden.