VfL Kaufering kassiert in der Landesliga die erste Heimniederlage

Plus Der VfL Kaufering kommt gegen Aufkirchen schwer ins Spiel. Nach der Pause vergibt die Heimelf zu viele Chancen und unterliegt erstmals zu Hause in dieser Saison der Fußball-Landesliga.

Es war nicht der Abend des VfL Kaufering. Gegen den SC Aufkirchen gab es in der laufenden Saison der Fußball-Landesliga für die Elf von Trainer Christian Feicht die erste Heimniederlage. Mit 1:3 unterlagen die Kauferinger, weil sie nach der Pause zu viele gute Chancen vergaben.

Die erste Halbzeit ging klar an die Gäste aus Aufkirchen. Vielleicht hatte Kaufering etwas mehr Ballbesitz, die besseren Chancen hatten aber auf jeden Fall die Gäste. Und mehrmals war es VfL-Keeper Michael Wölfl, der seine Mannschaft im Spiel hielt. Mit schnell vorgetragenen Kontern vor allem über die linke Seite der Kauferinger sorgte Aufkirchen immer wieder für Gefahr. Die Gastgeber dagegen kamen mit den hoch stehenden Gästen nicht zurecht. Immer wieder leistete man sich Abspielfehler, die Aufkirchen zu brandgefährlichen Angriffen nutzte. Das 1:0 für die Gäste fiel allerdings nach einem Einwurf - die Zuordnung in der Kauferinger Abwehr passte nicht und Vitus Reichert kam ganz frei zum Abschluss - keine Chance für Wölfl.