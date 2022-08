VfL Kaufering klettert wieder auf Platz zwei in der Fußball-Landesliga

Plus Der VfL Kaufering mischt die Fußball-Landesliga Südwest kräftig auf. Seit sechs Spielen ist der Aufsteiger ungeschlagen und siegt auch in Ehekirchen.

Der VfL Kaufering ist als Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga nun seit sechs Spielen ungeschlagen. Auch beim FC Ehekirchen, vor dem Spieltag Spitzenreiter, gab es für die Kauferinger einen Sieg – und eine ungewöhnliche Pausenansprache.