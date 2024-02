Fußball

vor 22 Min.

VfL Kaufering startet mit Heimspiel die Aufholjagd in der Landesliga

Plus Der VfL Kaufering kämpft in der Fußball-Landesliga um den Klassenerhalt. Am Samstag soll zu Hause gegen Memmingen II der erste Schritt Richtung Mittelfeld gelingen.

Von Margit Messelhäuser

Mit einem Heimspiel startet der VfL Kaufering nach der Winterpause in die Fußball-Landesliga. Zu Gast ist ab 14 Uhr die zweite Mannschaft des FC Memmingen, mit der die Kauferinger noch eine Rechnung offen haben. Doch für das Team der beiden Trainer Michael Grasse und Sebastian Bonfert geht es um mehr als nur eine Revanche.

Im zweiten Jahr in der Landesliga kämpft der VfL Kaufering um den Klassenerhalt. Ein Abstieg würde den Verein "um Jahre zurückwerfen", hatte der Sportliche Leiter Uli Stengelmair gesagt - das soll auf jeden Fall vermieden werden. Sebastian Bonfert, der in der Winterpause auch als Spielertrainer zum VfL Kaufering zurückgekehrt ist, ist auf jeden Fall zuversichtlich. " Memmingen hat eine starke Mannschaft, aber auch diese ist zu knacken."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen