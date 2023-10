Fußball

19:07 Uhr

VfL Kaufering verliert das Kellerduell in der Fußball-Landesliga

Plus Beim Liga-Schlusslicht Illertissen II geht der VfL Kaufering leer aus. Weiter geht es für den Landesligisten am Samstag zu Hause.

Von Margit Messelhäuser

Der VfL Kaufering bleibt im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga. Bei Schlusslicht Illertissen II kassierte der VfL eine 1:2-Niederlage. Doch nicht nur die schmerzt.

Kaufering wurde gleich eiskalt erwischt – in der 2. Minute fiel bereits die Führung für Illertissen. Die eigenen Chancen konnte der VfL nicht verwerten. Bitter war für den VfL die Schlussphase der ersten Hälfte: Fabian Schwabbauer verletzte sich und musste ersetzt werden. Nach der Pause zeigten beide Teams mehr Zug zum Tor – mit Erfolg für die Heimelf: Völlig frei traf ein Illertisser Spieler in der 52. Minute zum 2:0. Zwar verkürzte Niklas Neuhaus in der 68. Minute auf 1:2, doch mehr war nicht drin.

