Hin und her um Kellerduell des VfL Kaufering in der Landesliga

Plus Die Austragung des Fußballspiels zwischen dem VfL Kaufering und Aufkirchen stand bis Donnerstag auf der Kippe, dann kam die Zusage. Freitagabend war wieder alles anders.

Im letzten Spiel vor der Winterpause wollten sich die Fußballer des VfL Kaufering etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Die Austragung stand bis Donnerstag auf der Kippe und auf die Zusage folgte am späten Freitagabend die Absage. Kauferings Trainer erklärt, warum das so ist. Auf einen Leistungsträger hätte der VfL definitiv verzichten müssen.

„Wegen der Regenfälle der vergangenen Tage war unsicher, ob das Spiel stattfinden kann. Aufkirchen hat keinen Kunstrasenplatz. Wenn jetzt keine größeren Niederschlagsmengen mehr kommen, klappt es“, sagt Grasse am Donnerstag unserer Redaktion. Immerhin 1:45 Stunden müssen die Kauferinger nach Nordwesten zu dem Auswärtsspiel fahren, da wäre es schon ärgerlich, wenn es dann vor Ort doch abgesagt würde, so Grasse.