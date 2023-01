Viertelfinale ist Endstation für den TSV Landsberg

Plus Der TSV Landsberg verpasst beim Hallenturnier das Endspiel. Inzwischen hat der Bayernligist einen weiteren Spieler verpflichtet.

Es sollte ein langer Tag werden für die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg: Beim hochkarätig besetzten SAR Cup in Dingolfing hatten die Landsberger eigentlich das Finale angepeilt, daraus wurde aber nichts.