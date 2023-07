Von Mali aus geht es für Sebastian Weller zum SV Erpfting

Plus Sebastian Weller ist der neue Trainer beim Fußball-A-Klassisten SV Erpfting. Hinter dem Familienvater liegt eine spannende Zeit in einem Krisengebiet.

Hinter Sebastian Weller liegen fünf spannende Monate. Der neue Trainer des Fußball-A-Klassisten SV Erpfting verbrachte diese Zeit bei der Bundeswehr in Mali. Freiwillig. Warum sich der 38-Jährige für diese gefährliche Mission entschieden hat, verrät er im Gespräch mit unserer Redaktion.

90 Minuten am Seitenrand stehen und seine Mannschaft zum Sieg verhelfen. Das ist man von Sebastian Weller gewohnt, denn Fußball ist seine Leidenschaft: Zur neuen Saison ist der Lengenfelder, der auch schon Reichling trainierte, zum SV Erpfting gewechselt und will die Aufstiegsrunde erreichen. Damit hat ihn der „Alltag“ nach einem ungewöhnlichen „Ausflug“ wieder.