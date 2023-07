Vorbereitung: Beim VfL Denklingen läuft es noch nicht rund

Plus Für die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen gibt es gegen den schwäbischen Ligakonkurrenten eine Niederlage. Am Freitag startet der VfL bei einem Turnier.

Erst 2:5 gegen Kaufering, jetzt 1:5 gegen Thalhofen: Bei den Bezirksliga-Fußballern des VfL Denklingen läuft es in der Vorbereitung noch nicht wirklich rund. Und da werden unschöne Erinnerungen wach.

Beim schwäbischen Liga-Konkurrenten Thalhofen hatte es für VfL-Coach Markus Ansorge und sein Team erneut eine klare Niederlage gegeben. „Das war von unserer Seite wirklich nichts. Es hat an der Gedankenschnelligkeit und den Grundlagen gefehlt“, fasst Ansorge die Partie zusammen. „Der Gegner hat verdient in dieser Höhe gewonnen.“