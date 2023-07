Vorbereitung: Der nächste klare Sieg für den TSV Landsberg

Plus Die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg setzen sich gegen den Landesligisten Schwaig im Testspiel durch. Steffen Krautschneider trifft dreimal.

Der TSV Landsberg ist auf dem richtigen Weg: Auch im Testspiel gegen den Landesligisten FC SF Schwaig fuhr das Team der beiden Spielertrainer Mike Hutterer und Sascha Mölders einen deutlichen und verdienten Sieg ein. 6:2 stand es am Ende für die Gastgeber.

Insgesamt vielleicht eine Viertelstunde konnten die Gäste den Landsbergern wirklich Paroli bieten, ansonsten waren die TSVler den Gästen ganz klar überlegen. Und das, obwohl – verständlicherweise zum jetzigen Zeitpunkt – noch nicht alles bei den Landsbergern klappte.