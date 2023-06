Fußball

Vorbereitung: Der TSV Landsberg fährt zum Testspiel nach Schwabmünchen

Gegen den TSV Finning (schwarze Trikots) feierte der TSV Landsberg einen 15:0-Sieg. Mit einem so hohen Erfolg ist in Schwabmünchen nicht zu rechnen.

Für den Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg steht das nächste Testspiel an. Am Mittwoch ist das Team in Schwabmünchen zu Gast.

Für die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg steht das nächste Testspiel an – und diesmal gegen einen ernst zu nehmenden Gegner: Am Mittwochabend sind die Landsberger ab 18.30 Uhr beim Landesligisten TSV Schwabmünchen zu Gast.

„Das waren immer tolle Derbys in der Bayernliga“, sagt Landsbergs Abteilungsleiter Sebastian Gilg. Doch diese liegen schon etwas zurück, die Schwabmünchener sind in der Saison 21/22 in die Landesliga abgestiegen, belegten dort in der vergangenen Saison den achten Platz. „Dennoch ist dieses Derby etwas Besonderes“, sagt Gilg. Auch wenn in der Vorbereitung das Ergebnis nur eine untergeordnete Rolle spiele, so „wollen wir uns da keine Blöße geben“.

