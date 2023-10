Fußball

Was bringt die geplante Reform im Jugendfußball?

Plus Keine Tabellen und weniger Druck soll es künftig im Jugendfußball geben. Trainer aus dem Kreis Landsberg stehen der Reform vorwiegend positiv gegenüber, aber es gibt auch Kritik.

Von Julian Juhanovic Artikel anhören Shape

Ab der Saison 2024 wird der Jugendfußball in Deutschland reformiert. Durch neue Spielformen und eine Abschaffung der Tabellen soll der Spaß der Kinder in den Vordergrund rücken. Hermann Schöpf, Alex Höfer und Gunther Breuer, Trainer im Landkreis Landsberg, stehen der Änderung eher positiv gegenüber.

Wirklich mit Ruhm bekleckert hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren nicht. Das Ausscheiden in der Vorrunde bei der WM in Katar war ein weiterer Nackenschlag. Um künftig vielversprechende Talente heranzuziehen, hat sich der DFB unter anderem neue Regelungen für den Kinderfußball bis zur U11 überlegt. Tabellen schafft man ab, „Festivalturniere“ mit kleineren Teams (Drei-gegen-Drei und Vier-gegen-Vier) auf insgesamt vier kleine Tore sollen den bisherigen Spielbetrieb ersetzen. Ziel: mehr Ballaktionen und Entfaltungskraft für die Akteure.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

