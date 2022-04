Welche Teams aus dem Kreis Landsberg können an den Feiertagen feiern?

Plus Auf die Fußball-Mannschaften aus dem Kreis Landsberg wartet ein straffes Programm. Viele Teams sind bereits am Donnerstag im Einsatz. Für einige könnte es schon zum vorentscheidenden Wochenende werden.

Die massenhaften Spielabsagen vor zwei Wochen sorgen in den Kreis- und A-Klassen für ein gefülltes Programm über das Osterwochenende. Besonders viel nachzuholen gibt es in der Kreisklasse 4 und der A 7, zwei Gruppen mit überwiegender Landkreisbeteiligung.