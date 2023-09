Fußball

Wichtiger Heimsieg für den VfL Kaufering in der Landesliga

Plus Gegen den TSV Gilching holt der Gastgeber drei Punkte für den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga. Dabei hat Kaufering auch das nötige Glück.

Nichts für schwache Nerven war das Spiel in der Fußball-Landesliga zwischen dem VfL Kaufering und dem TSV Gilching. Die endgültige Entscheidung fiel erst in den Schlussminuten – doch am Ende konnte sich das Team des Trainerduos Grasse/Bonfert über einen 3:1-Sieg freuen. Der aber ein bisschen glücklich war.

Das Spiel begann hervorragend für die Kauferinger: Bereits in der 3. Minute traf Fabian Schwabbauer zur Führung. Gilching, das mit drei Punkten mehr auf dem Konto angereist war, steckte den Rückschlag jedoch gut weg und kam in der 17. Minute zum Ausgleich. Beiden Teams merkte man an, dass sie unbedingt den Dreier brauchen, um nicht den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren.

