Wie der TSV Landsberg die Trendwende in der Bayernliga schafft

Neu-Trainer Alex Schmidt (55) hat den TSV Landsberg wieder zum Leben erweckt. Das 10:1-Spektakel gegen den TSV Grünwald war Power-Fußball und eine Machtdemonstration, die noch vor ein paar Wochen keiner für möglich gehalten hätte, als der TSV am Tabellenende der Fußball-Bayernliga herumkrebste. Die Profi-Erfahrung des Fußball-Lehrers (unter anderem 1860 München und Dresden), seine klaren Ansagen am Spielfeldrand und die intensive Arbeit (so etwa vier- statt dreimal Training) haben sich schnell ausgezahlt.

