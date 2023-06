Fußball

17:07 Uhr

Wie kommt der neue Modus im Fußball-Kreis Zugspitze an?

Plus Der neue Modus im Fußball-Kreis Zugspitze wird von Trainern und Funktionären unterschiedlich bewertet. Vor der neuen Saison hat sich der Arbeitskreis noch mal getroffen.

Von Margit Messelhäuser

Ein Pilotprojekt wurde im Fußballkreis Zugspitze in der vergangenen Saison gestartet. Nach der Hinrunde wurden in der Winterpause die Gruppen neu zusammengestellt und in Aufstiegs- sowie Abstiegsrunden eingeteilt. Wie kam der Modus bei den Landkreis-Vereinen an? Wir haben nachgefragt.

In der nicht-repräsentativen Umfrage zeigte sich ein Trend dahin, wieder zum alten System zurückzukehren. Aber es gibt auch andere Stimmen.

