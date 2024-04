Fußball

vor 35 Min.

Wieder ein Sechs-Punkte-Spiel für den VfL Kaufering

Nach dem Heimsieg gegen Durach (rote Trikots) will Kaufering am Sonntag in Gilching nachlegen.

Plus In der Fußball-Landesliga ist der VfL Kaufering bei einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zu Gast. Am Sonntag geht es nach Gilching.

Von Margit Messelhäuser

Am Sonntag hat der VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga wieder die Chance, einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt auf Distanz zu halten. Ab 15 Uhr ist das Team des Trainerduos Michael Grasse/Sebastian Bonfert beim TSV Gilching zu Gast, und der steckt noch tiefer im Tabellenkeller als der VfL.

Fünf Spieltage vor Schluss läuft es in der Fußball-Landesliga auf ein Herzschlag-Finale hinaus: Wer schafft den Klassenerhalt direkt, wer muss in die Relegation und wer steigt direkt ab? Acht Punkte trennen den VfL Kaufering (35) als ersten Releganten vom Schlusslicht TSV Bobingen. Doch nicht alle Teams in diesem Bereich haben gleichviel Spiele absolviert. So hat auch Gastgeber Gilching zwar fünf Punkte Rückstand auf Kaufering, aber ein Spiel weniger. Das sorgt für zusätzliche Brisanz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen