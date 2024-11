Witterung macht dem TSV Landsberg einen Strich durch die Rechnung

In der Fußball-Bayernliga sammelte der TSV Landsberg in den vergangenen Wochen viele Punkte. Zuletzt gewann die Mannschaft klar gegen Spitzenreiter 1860 München II. Am Freitagabend sollten die nächsten drei Punkte folgen. Doch daraus wird nun nichts. Unterhaching, das im Hinspiel unter Interimstrainer Muriz Salemovic einen Punkt am Lech ergatterte, hat die Partie witterungsbedingt abgesagt.

