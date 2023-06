Fußball

14:07 Uhr

Zum Jubiläum des TSV Utting kommen die Bayernliga-Fußballer der Löwen

Plus Zum 100-jährigen Bestehen des TSV Utting findet am Samstag ein besonderes Fußballspiel statt. Das Bayernliga-Team des TSV 1860 München trifft auf den Kreisliga-Absteiger.

„Wenn man gegen so ein Team spielen kann, dann auch nachts um 3 Uhr“, sagt Uttings Trainer Peter Bootz. Das ist nicht nötig: Die Uttinger Fußballer empfangen die Bayernliga-Mannschaft des TSV 1860 München am Samstag, ab 16 Uhr, auf der Anlage am Ammersee. Ein besonderes Spiel, auch wenn bei den Uttinger Fußballern die Stimmung derzeit nicht so gut ist.

Noch sei unklar, „wo die Reise“ hingehe, sagt Uttings Trainer Peter Bootz. In der Relegation waren die Fußballer unterlegen und steigen in die Kreisklasse ab. Da könne auch das Spiel gegen die jungen Löwen nicht so viel Euphorie hervorrufen. „An dem Abstieg sind wir schon noch am Knabbern, da er vermeidbar gewesen wäre“, so Peter Bootz.

