Zuversicht bei den Bezirksliga-Fußballern des VfL Denklingen

Plus Der VfL Denklingen kämpft in der Fußball-Bezirksliga um den Anschluss ans Mittelfeld. Nun geht es zum Tabellenzweiten nach Haidhausen.

Einen ganz wichtigen Sieg haben die Denklinger Fußballer zuletzt in der Bezirksliga mit dem 4:0 gegen Deisenhofen eingefahren, jetzt geht es zum Topfavoriten. Dennoch rechnet sich Trainer Markus Ansorge dort etwas aus – nicht ohne Grund.