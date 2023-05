Fußball

vor 32 Min.

Zweite Mannschaft des TSV Schondorf muss erneut absagen

Plus In der Abstiegsrunde der Fußball-A-Klasse gibt es die ersten Entscheidungen. Greifenberg kassiert erste Niederlage nach der Winterpause.

Artikel anhören Shape

Die zweite Mannschaft des FC Weil hat gegen Spitzenreiter Oberweikertshofen III zwar lange gut mitgehalten, doch eine Viertelstunde vor Schluss machten die Gastgeber ernst. Innerhalb von fünf Minuten erzielten sie drei Tore – zwei davon in Überzahl. Damit bleibt es für die Weiler eng im Kampf um den Klassenerhalt.

Keine so angenehme Überraschung erlegte der SC Egling beim Gastspiel in Fürstenfeldbruck: Der gastgebende TSV West hatte die Partie ohne vorherige Ankündigung auf den Kunstrasen verlegt. Die Führung der Heimelf glich Hiery aus und Högenauer brachte den SCE in Führung, doch dann drehte der Gastgeber die Partie und siegte mit 3:2. Eigentlich hatten die Eglinger der zweiten Mannschaft des SV Prittriching Schützenhilfe leisten wollen, doch daraus wurde nichts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .