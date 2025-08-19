Dießens Fußball-Damen starten mit Torfestival in die Vorbereitung

Wer sich beim ersten Vorbereitungsspiel der neu formierten Frauenmannschaft des MTV Dießen auf ein belangloses Freundschaftsspiel eingestellt hatte, sah sich schnell eines Besseren belehrt. Schon nach 12 Minuten lagen die Fußballerinnen vom Ammersee mit 0:3 zurück, Kaufbeuren konterte mustergültig und ließ die neu zusammengestellte MTV-Hintermannschaft schlecht aussehen. Doch Dießen schüttelte sich und fand nach und nach besser ins Spiel. Nach Foul an Laura Braunegger traf erst Zoe Klein per Elfmeter, dann Miriam Zenker zum 2:3-Anschlusstreffer.

Dießen gibt sich nicht geschlagen

Nach der Halbzeit erwischte der MTV den besseren Start. Felicia Wacker und Andrea Bichler stellten auf 4:3 für das Team von Coach Nico Weis - doch Kaufbeuren und drehte die Partie innerhalb von nur drei Minuten und lang 5:4 vorne. Dießen antwortete direkt nach dem Anstoß und glich durch Alina Blauensteiner aus. Kaufbeuren drängte weiter auf den Sieg, traf mehrfach das Aluminium und stellte kurz vor Ende auf 6:5. Doch mit dem Schlusspfiff zirkelte Zoe Klein einen Freistoß zum 6:6-Ausgleich ins Netz.

Schon am Vortag stimmten sich die MTV-Frauen mit einer Partie Fußballgolf auf das Fußballwochenende ein, jetzt geht es für das Team vom Ammersee erst mal ins Trainingslager nach Tirol. (AZ)