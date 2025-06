Gemeinsam gegen MS und Kinderkrebs: Spendenlauf in Weil lässt alte Rivalitäten ruhen

Es gibt so einige Geschichten, die man sich im Umfeld von FC Weil und DJK Schwabhausen über die alte Rivalität zueinander erzählt. So soll einst etwa ein Schwabhauser Kommando einen Sarg auf dem Sportplatz des FC Weil abgelegt haben, nachdem dessen Fußballmannschaft abgestiegen war. Vor einigen Jahren, in der Nacht vor einem sportlichen Aufeinandertreffen, war es wiederum eine Delegation aus Weil, die den Maibaum des Nachbarorts mit dem Vereinslogo des FC Weil gut sichtbar „verzierte“. Derlei Frotzeleien treten nun aber in den Hintergrund – weil es darum geht, kranken Menschen zu helfen. Die DJK Schwabhausen ist einer von vielen Vereinen aus dem Landkreis, die zusammenrücken, um den bevorstehenden Spendenlauf des FC Weil zu unterstützen.

