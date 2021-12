Neuwahl steht an

Dem Frauenbund Asch steht weiter ein Fünferteam vor.

Nur Geimpfte oder Genesene waren bei der Jahresversammlung des Katholischen Frauenbundes Asch-Seestall zugelassen. Im Mittelpunkt standen die turnusgemäßen Neuwahlen und ein Rückblick auf die Aktivitäten, die seit der letzten Versammlung im März 2019 stattgefunden hatten. Damals hatte man das 35. Gründungsjubiläum der Gruppe feiern können.

So hatte der Verein im Juni 2019 mit einem Festwagen am Umzug zum Bezirksmusikfest teilgenommen, das vom Musikverein Asch ausgerichtet worden war. Auf dem blumengeschmückten Wagen war ein großes Wappen des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) zu sehen. Zusätzlich unterstützte man die Musiker beim Kuchenverkauf im Festzelt. Im Februar 2020 konnte noch das traditionelle Faschingskränzchen ausgerichtet werden, danach erlebte man eine coronabedingte Zwangspause bis zum August 2021, wo man wieder Kräuterbroschen binden konnte. Im Oktober nahm man am Vereinsturnier der Stockschützen in abgespeckter Form teil. Aus ihrer Krabbelgruppe berichtete Margit Lenggeler.

In ihrem Grußwort bedankte sich die Bezirksvorsitzende Angelika Gall bei den Frauen aus Asch und Seestall für ihr vielfältiges Engagement. Anschließend leitete sie die Neuwahlen. Fortgeführt wird das Modell eines fünfköpfigen Vorstandsteams, das man im Jahr 2012 eingeführt und das sich bewährt hatte. Dazu gehören wie bisher Helga Greiter, Kathrin Löffler, Andrea Vogel und Silvia Weinholzner, neu hinzu kommt Sabine Ostner. Als Beisitzerinnen unterstützen Evi Baumeister, Lilian Nirschl und Marianne Vogel die Tätigkeit des Fünferteams.

Verabschiedet wurden durch Angelika Gall mit Blumen und der Ehrennadel des Frauenbundes Christine Rambach für vierjährige Tätigkeit, acht Jahre mit im Vorstand war Irene Hoetzel, und Erika Bramböck stand zwölf Jahre in Verantwortung. Am Ende diskutierten die Anwesenden zum Teil kritisch über die von der Diözese festgelegten neuen Mitgliedsbeiträge. (lt)