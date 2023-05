Mit ungewohnter Körperhaltung und Tipps zum Erfolgserlebnis beim Golfen

Plus LT-Mitarbeiterin Doris Wiedemann nutzt das Angebot und probiert in Igling erstmals das Golfen aus. Ihr bester Schlag bleibt vom Trainer allerdings unbemerkt.

Der Golfclub Schloss Igling hat zu einem Golf-Erlebnistag eingeladen. LT-Mitarbeiterin Doris Wiedemann nutzte die Chance, diese Sportart zum ersten Mal auszuprobieren.

Zum ersten Mal betrete ich eine sogenannte Driving Range und werde dort von Rita Deinert, der Präsidentin des Golfclubs Schloss Igling empfangen. Sie führt mich zu den Abschlagsplätzen.