Spannende Futsal-Turniere gab es in der Vergangenheit schon oft. An so eine enge Angelegenheit wie in der Gruppe A beim Turnier der Spielgruppe West in Peiting konnte sich Heinz Eckl, Spielleiter im Fußballkreis Zugspitze, aber auch nicht erinnern. Am Ende musste der TSV Landsberg die Segel streichen, doch zwei Landkreis-Teams sind in der Endrunde.

