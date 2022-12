Hallenmeisterschaft: Denklingens Fußballer sind weiter

In der Halle spielen die Fußballer um die Teilnahme an der Endrunde Zugspitze. Der Bezirksligist VfL Denklingen sichert sich ein Ticket.

Eine Mannschaft aus dem Landkreis Landsberg ist bei der Endrunde der Hallenmeisterschaft im Futsal vertreten: der Bezirksligist VfL Denklingen.

In Peiting fand die Vorrunde statt, insgesamt drei Landkreis Teams traten an. Denklingen marschierte mit drei Siegen durch die Gruppe, unterlag dann aber im Halbfinale. „Im Spiel um Platz drei haben wir Fuchstal dann geschlagen“, so VfL-Trainer Markus Ansorge, der diesmal aber „nur als Zuschauer“ dabei war. Schließlich sei es nur um den Spaß gegangen.

MTV Dießen kann sich am 10. Dezember noch qualifizieren

Die Endrunde findet bereits 17. Dezember in Penzberg statt. Der MTV Dießen kann sich noch beim Vorrundenturnier am 12. Dezember in Penzberg qualifizieren. (mm)

Gruppe West/A: Schwabbr./S. - Denklingen 2:1; Kos. Schongau - Fuchstal 1:2; Denklingen - Kos. Schongau 2:1; Fuchstal - Schwabbr./S. 3:1; Fuchstal - Denklingen 1:6; Schwabbr./S. - Kos. Schongau 2:0;

Tabelle: 1. VfL Denklingen 9 Punkte/10:3 Tore; 2. SV Fuchstal 6/6:8; 3. SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien 3/4:5; 4. Kosova Schongau 0/2:6.

Gruppe West/B: Scheuring - Murnau 2:5; Türk G. Schongau - Peiting 0:3; Murnau - Türk G. Schongau 6:0; Peiting - Scheuring 5:2; Murnau - Peiting 3:5; Türk G. Schongau - Scheuring 0:6;

Tabelle: 1. TSV Peiting 9 Punkte/13:5 Tore; 2. TSV Murnau 6/14:7; 3. FC Scheuring 3/10:10; 4. Türk Gücü Schongau 0/0:15