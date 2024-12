Kreis Zugspitze: Fußballer spielen in der Halle

Auf dem Rasen rollt der Ball schon lange nicht mehr, dafür aber in der Halle: Am Samstag, 14. Dezember, findet die Vorrunde zur Zugspitzmeisterschaft statt. Die Landkreis-Teams sind dabei in zwei Gruppen vertreten. Im Folgenden die Termine und Einteilungen.

Die Gruppe Mitte trägt ihre Spiele am Samstag in Penzberg (Sporthalle am Wellenbad) aus. Der MTV Dießen ist das einzige Landkreis-Team in dieser Gruppe, das Turnier beginnt um 10.30 Uhr, das letzte Vorrundenspiel bestreitet Dießen ab 15.15 Uhr gegen den FC Geretsried. Gruppe A: ASC Geretsried, BFC Wolfratshausen, DJK Waldram, FC Penzberg, SV Anthof; Gruppe B: MTV Dießen, ESV Penzberg, FC Deisenhofen, FC Geretsried.

Landsberger Duelle in der Gruppe West

In der Gruppe West, die ebenfalls am Samstag, ab 10.30 Uhr ihre Vorrunde austrägt, sind mehrere Landkreis-Mannschaften vertreten. In Peiting gehen in den beiden Gruppen folgende Teams an den Start. Gruppe A: Jahn Landsberg, TSV Landsberg, SV Erpfting, SV Ohlstadt, Türk Gücü Schongau; Gruppe B: SV Fuchstal, FC Kosova Schongau, TSV Murnau, TSV Peiting, WSV Unterammergau.

Gespielt wird in der Vorrunde immer einmal 13 Minuten, die Tabellenersten und -zweiten kommen ins Halbfinale und spielen über Kreuz die Finalteilnehmer aus. Die beiden Finalteilnehmer und der Sieger der Partie um Platz drei qualifizieren sich für die Endrunde, die am 4. Januar in Penzberg ausgetragen wird. Zusätzlich qualifiziert sich noch der beste Verlierer im Spiel um Platz drei aus allen drei Gruppen (West/Mitte/Nord).