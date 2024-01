Hallenfußball

TSV Landsberg glänzt in der Halle mit kleinem Kader

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg holt sich beim SAR-Cup in Dingolfing den Turniersieg. Dabei stehen die Vorzeichen zunächst nicht gut.

Von Dirk Meier

Perfekt startete der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg ins neue Jahr: Beim 16. SAR-Hallen-Cup in Dingolfing holten sich die Landsberger den Turniersieg und damit vor 900 Zuschauern die Siegprämie von 1200 Euro. Die Lechstädter waren zwar nur mit einer Notbesetzung von fünf Feldspielern und Torwart angereist, aber spielerisch und technisch war die Truppe, gecoacht von Spielertrainer Michael Hutterer, das Maß aller Dinge. Zum besten Spieler des Turniers wurde Landsbergs Futsal-Nationalspieler Amar Cekic gewählt, der mit neun Treffern auch bester Schütze wurde.

Die Landsberger hatten nur einen Minikader zur Verfügung - so fehlte auch Landsbergs zweiter Spielertrainer Sascha Mölders, der für den TSV Mering beim Kreisturnier antrat. Nachdem sich auch noch Nico Karger kurzfristig krankgemeldet hatte, traten neben Keeper Fabio Rasic noch Amar Cekic, Daniel Leugner, Timo Spennesberger und Nicholas Helmbrecht zur Verfügung. Coach Mike Hutterer trat aufgrund einer in der Halle zugezogenen Verletzung am Sprunggelenk nur bei Bedarf an. In dieser dünnen Besetzung mussten die Landsberger sechs Spiele zu je 14 Minuten überstehen - eine schwere Aufgabe, die aber mit unerwarteter Leichtigkeit gemeistert wurde.

