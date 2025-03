A-Jugend-Handballer des TSV Landsberg greifen nach dem Meistertitel

Die Meisterschaft in der übergreifenden Bezirksoberliga ist das große Ziel der A-Jugend-Handballer des TSV Landsberg. Mit den Siegen der vergangenen Wochen haben sich die Jungs von Trainer Yannick Müller auch eine gute Ausgangslage geschaffen. Nur beim Auswärtsspiel bei der HSG Leipheim/Silheim leisteten sie sich einen Ausrutscher und verloren etwas unerwartet in der Schlussphase noch mit 38:36. Durch eine Spielverlegung hatten sie aber gleich die Chance, sich zu revanchieren - und um weiter eine Chance auf die Meisterschaft zu haben, musste ein Sieg her.

Unterstützt von zahlreichen Fans zeigte der Landsberger Nachwuchs eine deutliche Steigerung zum Hinspiel. In der Abwehr wurde konsequenter zugepackt und das Angriffsspiel der Gäste früh gestört. Am Anfang lief es noch nicht so richtig (2:4/4.). Aber nach zehn Minuten bekamen die Gastgeber das Spiel in den Griff (6:6). Sie hielten das Tempo hoch und erzielten so auch etliche Tore aus der zweiten Welle. Landsberg begann sich einen kleinen Vorsprung zu erarbeiten (11:7/18.). Die Gegner hielten jedoch auch dagegen und verkürzten schnell auf zwei Treffer (12:10/20.). Doch bis zur Pause war man wieder auf 16:12 weg.

Die Entscheidung über den Titel fällt bei der HSG Dietmannsried

Nach dem Wechsel blieb es ein schnelles Spiel. Die Gastgeber hielten ihre Gegner auf Abstand und lagen immer mindestens vier Tore vorne (23:17/43.). Man ließ nichts mehr anbrennen, konnte sich auf die Abwehr und den aufmerksamen Adrian Weterings im Tor verlassen. Er zeigte gerade in der Schlussphase wichtige Paraden. So brachte man einen verdienten 33:28-Erfolg unter Dach und Fach. Hochzufrieden war natürlich Trainer Müller: „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, jeder hat zum Sieg beigetragen, ausschlaggebend war für mich die Steigerung in der Abwehr im Vergleich zum Hinspiel. Wir haben zehn Tore weniger kassiert, das hat uns das Spiel gewonnen.“ Jetzt gilt es noch am Samstag im letzten Spiel bei der HSG Dietmannsried/ Altusried zu gewinnen, das sollte drin sein, dann kann Landsberg die Meisterschaft feiern. (AZ)

TSV: Adrian Weterings, Emil Stirn (3), Thomas Marchetti (1), Lutz Hilbert (1), Daniel Bauer (5), Tobias Müller (9/3), Aron Sommer (2), Ludwig Kreiß (5), Magnus Burghardt (1), Marius Wiesenbauer (4), Elias Lex (3), Constantin Steinhauser.