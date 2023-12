Am Sonntag gibt es in Landsberg Handball satt

Der TSV Landsberg beendet das Handball-Jahr mit mehreren Heimspielen. Für die ersten Mannschaften steht in der Bezirksoberliga der Start in die Rückrunde an.

Zum Abschluss des Handballjahres 2023 haben die Handball-Teams des TSV Landsberg am Wochenende noch mal volles Programm. Die Höhepunkte sind sicher die Spiele der Damen I und Herren I, die am Sonntag in der Hipper-Halle in die Rückrunde der Bezirksoberliga starten.

Ab 12 Uhr erwarten die Damen den SC Weßling. Die Gäste haben bisher nur zu Hause gegen Landsberg gepunktet und ein Unentschieden gegen SV Pullach erreicht. Aber etliche knappe Ergebnisse zeigen, dass Weßling nicht zu unterschätzen ist. Nach der misslichen Niederlage gegen Oberhausen wollen sich die Landsbergerinnen sich diesmal nicht unter Wert verkaufen. Gegen die meist eher körperbetont spielenden Gäste gilt es, bei der eigenen Linie zu bleiben und die Chancen besser zu nutzen.

Die Landsberger Herren haben mit Herrsching II noch eine Rechnung offen

Ab 16 Uhr spielen dann die TSV-Herren gegen Herrsching II. Auch sie haben das Hinspiel verloren. Aber inzwischen hat sich das Landsberger Team viel besser gefunden und zuletzt durch drei klare Erfolge überzeugt. Man darf gespannt sein, ob es gelingt, die Siegesserie fortzusetzen. Herrsching steht einen Punkt hinter Landsberg. Zwischen den Spielen der Damen und Herren, ab 14 Uhr, tritt die C-Jugend gegen die HSG Schwabkirchen an.

Die ersten Spiele der Landsberger finden aber schon am Samstag statt. Um 9 Uhr beginnt das Turnier der D-Mädchen in der Hipper-Halle. Und ab 12.30 Uhr sind dann die Jungs derselben Altersstufe dran. Am Wörthsee spielt die F-Jugend ein Turnier für Anfänger und Fortgeschrittene. Den weitesten Weg haben die C-Mädchen, die am Samstag, ab 13 Uhr, in Oberstaufen antreten. Am Abend sind noch die Herren II beim Tabellenführer in Mindelheim zu Gast. Im Hinspiel erreichte man ein Remis, das man gerne wiederholen würde. Am Sonntag geht es dann noch für die B-Mädchen ins Allgäu, zur JSG Alpsee-Grünten. (AZ)